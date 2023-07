Solanas in festa per la Madonna della fiducia. Grande l'attesa per la serata inaugurale del 27 luglio: alle 21,30 nella Piazza della chiesa parrocchiale della frazione turistica è in programma il concerto lirico in quattro atti di Mozart, “Le nozze di figaro”: interpreti saranno Gabriele Barria (il conte di Almaviva), la contessa (Maria Grazia Piccardi), Figaro ( Francesco Piano), Susanna (Chiara Loi), il cherubino (Federico Cubeddu). Maestro concertatore e direttore Raimondo Mameli.

L’ingresso alla Pazza è libero.

Uno spettacolo particolarmente atteso che segnerà l'inizio della sagra che poi proseguirà sabato e domenica con riti religiosi e e civili. Fervono i preparativi col parroco don Diego Zanda e il Comitato.

© Riproduzione riservata