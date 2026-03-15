Siurgus Donigala: operaio denunciato per evasioneL’uomo, un 35enne, era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Non è stato trovato in casa ed è stato denunciato per evasione dai carabinieri di Siurgus Donigala.
Sotto accusa un 35enne operaio, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione: la scorsa notte, i militari hanno effettuato ripetuti controlli presso il luogo di espiazione della misura del giovane, senza però riuscire a rintracciarlo. Gli accertamenti condotti nell’immediatezza hanno permesso di constatare l'allontanamento non autorizzato dell'interessato, dall'abitazione indicata per la detenzione, avvenuto in violazione delle prescrizioni imposte dall'Autorità Giudiziaria.
I carabinieri hanno provveduto a informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per le conseguenti valutazioni sulla posizione dell'operaio e sull'eventuale aggravamento della misura restrittiva in atto.