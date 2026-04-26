Nuove comunicazioni dalla Asl di Cagliari per i pazienti di Siurgus Donigala, dove entra in funzione il servizio Ascot dedicato alle prescrizioni mediche e alle visite domiciliari per tutti gli assistiti della dottoressa Marongiu.

L’attività sarà garantita nello studio della stessa dottoressa, in via Roma 181. Il servizio sarà operativo domani, lunedì 27 aprile, con doppio turno, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, mentre martedì 28 aprile sarà attivo nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. Anche mercoledì 29 aprile è previsto un doppio appuntamento: la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Dalla Asl fanno sapere che i cittadini potranno richiedere anche la ripetizione delle ricette per terapie croniche tramite posta elettronica, scrivendo all’indirizzo dedicato e indicando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, i farmaci con il relativo dosaggio e un recapito email al quale ricevere le prescrizioni. Per facilitare il lavoro dei medici sarà inoltre necessario presentare il codice fiscale e la documentazione sanitaria che attesti le patologie e le terapie in corso. Gli orari dei giorni successivi verranno comunicati con un aggiornamento nei prossimi giorni.

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