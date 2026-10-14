Da oggi anche gli alunni della scuola primaria di Siurgus Donigala potranno usufruire del servizio mensa, già attivo per i bambini della scuola dell’infanzia e per gli studenti della secondaria di primo grado. Un nuovo traguardo per il paese dell'alta Trexenta, raggiunto grazie alla riorganizzazione dell’orario scolastico e agli interventi di adeguamento degli spazi.

La novità rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di miglioramento dei servizi scolastici e delle strutture dedicate agli studenti. L’estensione della mensa alla primaria consentirà di ampliare le opportunità offerte alle famiglie e di rendere più funzionale l’organizzazione delle attività didattiche. Il sindaco Antonello Perra ha incontrato la dirigente scolastica, la dottoressa Danila Demontis, per fare il punto sui risultati raggiunti grazie ai finanziamenti del progetto "Iscol@", il programma regionale dedicato alla riqualificazione e alla sicurezza degli edifici scolastici.

Gli interventi hanno riguardato diversi aspetti, a partire dall’adeguamento antisismico dei plessi, con l’obiettivo di garantire ambienti più sicuri per alunni e personale. A questi si aggiungono la realizzazione di nuovi spazi per la didattica, le aule dedicate alla musica e l’ampliamento della mensa scolastica, che ha reso possibile l’estensione del servizio anche agli alunni della primaria. Un insieme di opere e iniziative che punta a migliorare la qualità dell’offerta scolastica, investendo non soltanto sulle strutture, ma anche sui servizi a disposizione della comunità.

«Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità», ha sottolineato il primo cittadino, evidenziando il valore degli interventi realizzati e l’importanza della collaborazione tra amministrazione comunale e istituzione scolastica.

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