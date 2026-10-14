San Vito, pronto intervento sociale nei Comuni del Plus Sarrabus-GerreiOffrirà ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24
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Un numero da conoscere, un aiuto nei momenti di emergenza sociale. Presso la sala multifunzionale di San Vito è stato presentato nei giorni scorsi alla comunità il Pronto Intervento Sociale del PLUS Sarrabus Gerrei.
Il servizio offrirà ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24, inclusi i giorni festivi, e si occuperà di situazioni urgenti di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema ed eventi traumatici o calamitosi: un sostegno per chiunque si trovi in condizioni di gravi difficoltà. Il servizio interessa oltre che San Vito, i Comuni di Armungia, Ballao, Castiadas, Muravera, San Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, Villaputzu, Villasalto e Villasimius.
Per contattare il servizio, bisogna chiamare lo 070 0952252.