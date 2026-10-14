Raccogliere idee, suggerimenti e proposte per sviluppare iniziative utili per il territorio. È in programma per martedì prossimo, alle 20, l’incontro promosso dal Comune di Dolianova con le aziende commerciali, artigianali e industriali e i lavoratori autonomi che operano nel Parteolla ma anche chi intende avviare un’attività imprenditoriale a Dolianova.

Un confronto diretto tra gli operatori economici e il consigliere comunale Andrea Monni con delega alle Attività Produttive su progetti, idee e criticità del settore. Le imprese e i lavoratori interessate possono comunicare la loro adesione agli uffici del Comune o direttamente sulle pagine social dell’amministrazione comunale.

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