Venerdì 16 ottobre, a partire dalle ore 11, la Biblioteca centrale di via Sant’Olimpia a Selargius, resterà chiusa al pubblico per consentire un intervento straordinario di deblattizzazione nei locali.

I regolari servizi e le attività bibliotecarie riprenderanno regolarmente lunedì 19 ottobre. L'intervento di disinfestazione era programmato da tempo.

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