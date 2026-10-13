venerdì 16
13 ottobre 2026 alle 22:10
Selargius, la Biblioteca chiude per disinfestazioneLa struttura di via Sant’Olimpia riaprirà regolarmente il giorno successivo
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Venerdì 16 ottobre, a partire dalle ore 11, la Biblioteca centrale di via Sant’Olimpia a Selargius, resterà chiusa al pubblico per consentire un intervento straordinario di deblattizzazione nei locali.
I regolari servizi e le attività bibliotecarie riprenderanno regolarmente lunedì 19 ottobre. L'intervento di disinfestazione era programmato da tempo.
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