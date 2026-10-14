I tre Comuni si avvarranno di un unico segretario comunale. Nurri sarà l’ente capofila, mentre il servizio sarà ripartito tra le amministrazioni in base alle rispettive esigenze. Via libera unanime dal Consiglio comunale di Silius.

Un unico segretario comunale al servizio di Nurri, Silius e Villanovafranca. Il Consiglio comunale di Silius ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell’ufficio di segreteria, dando il via libera all’accordo tra le tre amministrazioni. La decisione è arrivata nella seduta del 6 ottobre e ha ottenuto il voto favorevole di tutti i nove consiglieri presenti, senza contrari né astensioni. L’obiettivo è consentire ai tre enti di avvalersi dello stesso segretario comunale, condividendone attività e costi. Il Comune capofila sarà Nurri, individuato in quanto centro con il maggior numero di residenti. Secondo i dati riportati nella deliberazione, aggiornati al 31 dicembre 2025, Nurri conta 1.988 abitanti, Silius 992 e Villanovafranca 1.135. Complessivamente la convenzione interesserà quindi una popolazione di 4.115 residenti.

La ripartizione del servizio prevede che il segretario svolga il 41,66 per cento dell’orario a Nurri, il 33,33 per cento a Silius e il restante 25 per cento a Villanovafranca. Nelle stesse proporzioni saranno suddivisi tra i tre Comuni anche gli oneri finanziari. Il segretario comunale svolge un ruolo centrale nell’attività amministrativa degli enti locali, fornendo collaborazione, consulenza e assistenza giuridico-amministrativa agli organi comunali. Con la gestione associata, le tre amministrazioni puntano dunque a garantire il servizio attraverso un’organizzazione condivisa.

La convenzione entrerà effettivamente in vigore con la presa di servizio del segretario titolare, dopo i provvedimenti di competenza della Prefettura di Cagliari e della sezione regionale dell’Albo dei segretari comunali e provinciali. L’accordo resterà in vigore fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco del Comune capofila, salvo eventuale recesso di uno degli enti o scioglimento consensuale della convenzione. Dopo l’approvazione del Consiglio comunale di Silius, gli atti saranno trasmessi agli altri Comuni coinvolti e alla Prefettura per completare l’iter necessario alla costituzione della nuova segreteria convenzionata.

© Riproduzione riservata