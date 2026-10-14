Si rinnova a Sinnai l'appuntamento di metà ottobre con il coro maschile Segossini che per l'undicesima volta propone la rassegna canora per ricordare i coristi Eugenio Murgia e Pinuccio Serra scomparsi prematuramente.

Si svolgerà sabato 17 ottobre , alle ore 19 nella splendida cornice della chiesa parrocchiale di Santa Barbara. Al concerto parteciperanno anche i cori "Motta Rossa" di Magognino di Stresa (provincia di Verbania), e il coro "Canticum Novum", di Dolianova.

Una serata di musica che si propone di spaziare in diversi generi dal sacro al profano: la manifestazione è organizzata con la collaborazione dell'amministrazione comunale e della parrocchia di Santa Barbara. Recentemente il coro Segossini è stato ospite in Piemonte del gruppo di Magognino di Stresa.

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