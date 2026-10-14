Si tiene oggi alle 16 a Casa Dessì il primo di tre dibattiti sulla salute e sulla promozione dell’attività fisica nei giovani e negli adulti. L'iniziativa è della Asl (Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute, diretto da Paola Pirastu) in collaborazione con il Comune.

L'iniziativa ricade nell’ambito del programma "Piano regionale della prevenzione che prevede azioni finalizzate a facilitare comportamenti salutari nella popolazione generale attraverso la promozione di stili di vita sani al fine di contrastare i principali fattori di rischio per le Malattie croniche non trasmissibili, ricollegabili alla inattività fisica, alla scorretta alimentazione, al fumo e al consumo di alcol.

Il principale obiettivo, è detto in un comunicato, «è la promozione dell’attività fisica nei giovani, nella popolazione adulta e negli anziani, per favorire l’invecchiamento attivo e in buona salute e l’inclusione sociale, attraverso iniziative già sperimentate dalla Asl nel territorio e indirizzate alla popolazione adulta e anziana. Si promuove stili di vita “SANI” attraverso la sensibilizzazione sugli altri fattori di rischio: alimentazione scorretta; consumo di alcol e consumo di tabacco. Ribadisce il concetto che una cultura della salute è un bene collettivo, promuove una cultura del cittadino come soggetto di diritti e di doveri».

I prossimi appuntamenti sono previsti per il 4 e l’11 novembre.

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