Per il corrente anno, l'INPS ha assegnato al Comune di Burcei 136 carte solidali "Dedicata a te". Sono destinate all'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

L'individuazione dei beneficiari è stata effettuata direttamente dall'INPS sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Interministeriale del 24 giugno 2026.

Questi i requisiti necessari:  ISEE familiare non superiore a 15mila euro, nuclei familiari composti da almeno tre persone e priorità ai nuclei con figli minori.

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