Burcei, 136 carte solidali per l'acquisto di beni alimentariL'individuazione dei beneficiari è stata effettuata direttamente dall'INPS
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Per il corrente anno, l'INPS ha assegnato al Comune di Burcei 136 carte solidali "Dedicata a te". Sono destinate all'acquisto di beni alimentari di prima necessità.
L'individuazione dei beneficiari è stata effettuata direttamente dall'INPS sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Interministeriale del 24 giugno 2026.
Questi i requisiti necessari: ISEE familiare non superiore a 15mila euro, nuclei familiari composti da almeno tre persone e priorità ai nuclei con figli minori.