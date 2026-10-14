Per la prima volta, 26 Comuni del PLUS Area Ovest e del PLUS Sarrabus-Gerrei si uniscono in un’unica grande rete territoriale e invitano la cittadinanza a quattro appuntamenti di incontro e festa per conoscere i Centri per la Famiglia, i servizi e le opportunità messi ogni giorno a disposizione della comunità.

L’iniziativa, rivolta alla popolazione residente nei Comuni dei due PLUS, è finalizzata alla promozione e diffusione della conoscenza del Centro per la Famiglia, delle attività svolte e delle opportunità offerte a favore delle Famiglie e della cittadinanza.

L’evento intende altresì favorire momenti di incontro, inclusione sociale e partecipazione comunitaria, attraverso attività di animazione, laboratori e iniziative di carattere aggregativo rivolte a persone di tutte le età.

© Riproduzione riservata