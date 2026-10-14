I medici dell’ospedale avevano chiamato la polizia nell’ottobre dello scorso anno dopo la scoperta di una gravidanza su una paziente dodicenne. Il racconto della ragazzina era stato confuso, ma alla fine la vittima aveva riferito di una misteriosa violenza sessuale avvenuta mentre tornava a casa.

Scattate immediatamente le indagini, quando la piccola ha abortito la Procura ha ordinato l’esame del Dna sul feto.

Ieri mattina è arrivata la svolta: gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato il padre della ragazzina. Sarebbe stato lui a stuprare la figlia.

I fatti sono avvenuti in un centro del Cagliaritano.

Francesco Pinna

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