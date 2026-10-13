l’assemblea
13 ottobre 2026 alle 22:11
Burcei, mercoledì si riunisce il Consiglio comunaleAll’ordine del giorno l'adozione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice
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Mercoledì 14 ottobre si riunisce il Consiglio comunale di Burcei con inizio alle 17.
All'ordine del giorno, l'adozione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice di prima e antica formazione del paese, le comunicazioni del Sindaco sull'attività amministrativa, una Variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 e la rettifica della deliberazione del Consiglio Comunale del 24 giugno scorso.
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