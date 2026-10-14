Sulla presenza di topi e blatte nelle scuole, dopo gli scioperi ripetuti degli studenti degli ultimi giorni scorsi e con alcuni istituti ancora chiusi per disinfestazione nel Cagliaritano, interviene il direttore generale della Città Metropolitana Alessandro Sanna.

«Stiamo intervenendo in tutti gli istituti in cui è stata segnalata la presenza di topi – precisa Sanna – cercando di soddisfare tutte le richieste arrivate dagli istituti entro le 24 ore successive». «Fare un censimento è impossibile – prosegue ancora Sanna – quanto alle presenze siamo sui numeri degli anni precedenti». «Per quanto concerne le blatte – specifica invece Sanna – è molto probabile ci sia stata un’implementazione dell’attività riproduttiva e che quindi numericamente siano superiori, ma non siamo di fronte a una situazione di allarme quanto piuttosto a una situazione che deve essere gestita».

Dello stesso avviso anche il responsabile del servizio disinfestazione del Centro Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari, Luca Locci, che spiega come la presenza dei topi nelle scuole sia forse dovuta alle alte temperature estive che hanno spinto i roditori a trovare riparo negli edifici abbandonati o chiusi, come nel caso delle scuole. Solo due, comunque, i nidi ad oggi trovati nel corso dei controlli e dunque «una presenza “di passaggio”» e per cui «è importante prestare massima attenzione – la precisazione dell’esperto – alla raccolta differenziata tenendo porte e finestre sempre chiuse».

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