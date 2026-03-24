A Siurgus Donigala hanno preso il via i lavori di riqualificazione e valorizzazione del complesso archeologico di Su Nuraxi, sito unico nel suo genere perché inserito all’interno del tessuto urbano del paese. L’intervento prevede la demolizione dell’attuale pavimentazione e la realizzazione di una nuova superficie più coerente con il contesto storico. Sarà inoltre creato un accesso diretto all’interno del nuraghe, migliorando la fruibilità del sito. Tra le novità anche un sistema di illuminazione artistica con faretti d’accento, pensato per valorizzare il complesso nelle ore serali. Prevista anche la sostituzione della recinzione e la riqualificazione delle aree circostanti in vista di una prossima campagna di scavi e studio.

L’opera è finanziata nell’ambito della Programmazione Territoriale della Regione Sardegna per un importo complessivo di 350 mila euro. Per realizzare i lavori verrà chiuso al traffico il tratto di strada di via Nuraghe. «Si tratta di un intervento strategico per la valorizzazione del nostro patrimonio identitario», dice il sindaco Antonello Perra. «Restituiremo alla comunità e ai visitatori un sito ancora più accessibile e suggestivo».

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