Due dipendenti, uno in nero. Arriva la maxisanzione per un laboratorio di pasticceria di Elmas gestito da una cooperativa: attività sospesa e multa da 4.450 euro per la rappresentante legale.

Il provvedimento è stato emesso a seguito di un sopralluogo dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, dal quale è emerso che uno dei due lavoratori prestava la sua opera «in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e senza alcuna copertura previdenziale o assicurativa».

Fatti due facili conti, rappresentava il 50% della forza lavoro. Alla luce delle violazioni riscontrate, si legge in una nota, «i carabinieri hanno applicato la cosiddetta “maxisanzione” per lavoro nero, adottando contestualmente il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.450 euro».

(Unioneonline)

