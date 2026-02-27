Il boato intorno a mezzanotte, sentito a chilometri di distanza, ha fatto sobbalzare centinaia di residenti.

A Quartu un ordigno rudimentale è esploso davanti alla tabaccheria IQOS partner, tra piazza IV Novembre e via Vittorio Emanuele. Devastato il distributore automatico di sigarette e danneggiato l’ingresso dell’attività commerciale.

La deflagrazione è stata violentissima. L’onda d’urto ha colpito anche alcune auto in sosta e danneggiato lievemente gli edifici vicini. A farne le spese un uomo di origine cinese che dormiva nell’appartamento sopra la tabaccheria, vicino a una finestra andata in frantumi. I frammenti di vetro l’hanno ferito. Soccorso dal 118, è stata medicata dagli operatori arrivati in ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Quartu, che hanno fatto i rilievi per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili.

Non si esclude alcuna pista, dal gesto intimidatorio a un tentativo fallito di furto.

