Siurgus Donigala: chiusura straordinaria dell’ambulatorio AscotPer garantire comunque il servizio ai cittadini, l’ambulatorio sarà aperto oggi, giovedì 9 aprile, dalle 16 alle 19
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La ASL di Cagliari ha comunicato che, a causa di un improvviso impedimento, l’ambulatorio ASCOT (Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale) di Siurgus Donigala, domani, venerdì 10 aprile, rimarrà chiuso.
Per garantire comunque il servizio ai cittadini, l’ambulatorio sarà aperto oggi, giovedì 9 aprile, dalle 16 alle 19.
La notizia relativa al disservizio è stata diffusa dal sindaco Antonello Perra, anche attraverso i suoi canali social, così da raggiungere la comunità in maniera tempestiva e consentire agli utenti di organizzarsi in anticipo.
Il primo cittadino invita i cittadini a verificare eventuali aggiornamenti tramite i canali ufficiali del Comune e della ASL per ulteriori informazioni sui servizi sanitari disponibili.