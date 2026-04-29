“Sa Mariga de s’Aggiuru” fa tappa a Serdiana: un’anfora contro la violenza di genereAd accoglierla, nel centro di aggregazione sociale, i bambini delle scuole con i loro insegnanti
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Dopo Dolianova e Soleminis, un altro paese del Parteolla si appresta ad ospitare l’iniziativa contro la violenza sulle donne. L’anfora in terracotta, con due manici che simboleggiano l'aiuto reciproco necessario reggere un peso, arriverà domani a Serdiana da Sinnai dove è stata ospitata nei giorni scorsi.
«Ad accoglierla, nel centro di aggregazione sociale, ci saranno i bambini delle scuole e i loro insegnanti – afferma Federica Follesa, assessore comunale alla pubblica istruzione e politiche sociali – anche il nostro paese vuole dare un contributo su un tema così importante».
L'iniziativa Sa Mariga de s'Aggiuru nasce nel 2023 da un'idea della consigliera comunale di Domusnovas, Fabiola Barranca. Da allora viaggia per la Sardegna, da un paese all'altro, spostandosi sempre in maniera gratuita. I cittadini sono invitati a lasciare al suo interno un pensiero, un messaggio di sostegno, una riflessione o una testimonianza contro la violenza di genere. L’anfora rimarrà a Serdiana fino al 6 maggio.