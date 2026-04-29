Sono finalmente terminati i lavori in via 1° Maggio, nella zona di Su Loi: gli interventi, inseriti nel progettazione da 4 milioni dei Piani urbani integrati, hanno permesso di riqualificare il percorso che fiancheggia Casa Spadaccino e arriva sino alla spiaggia. Marciapiedi, sistemazione della strada senza l’utilizzo dell’asfalto e impianti di illuminazione: la strada, che ospita anche la chiesetta di Sant’Efisio, è pronta ad accogliere le migliaia di fedeli in occasione dell’arrivo del Santo, prevista per venerdì pomeriggio.

“Abbiamo ridato a quella strada il decoro che merita – spiega la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Silvia Sorgia -, i lavori, inseriti in un programma più ampio che interessa tutto il litorale, proseguiranno dopo la festa di Sant’Efisio con la piantumazione degli alberi su un lato, e di specie arboree sull’altro. Siamo felici di aver sistemato l’accesso al mare di Su Loi, e reso una zona così importante – crocevia della processione del Martire Guerriero nel suo lungo viaggio verso Nora – ordinata e accogliente”.

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