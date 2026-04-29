A Mandas si lavora per restituire decoro agli spazi sportivi. In questi giorni l’associazione sportiva dilettantistica Sporting Mandas è impegnata nelle operazioni di pulizia dello stadio comunale Renato Raccis, con interventi che riguardano sia l’interno dell’impianto sia le aree verdi circostanti. Un’attività portata avanti con il contributo diretto dei volontari, che proseguirà anche nel fine settimana con il taglio dell’erba nelle aiuole e lungo il perimetro della struttura.

Nei prossimi giorni è previsto anche l’intervento della società sportiva Airone per completare la sistemazione degli spazi interni e della zona tribune. Un impegno che sottolinea il valore della collaborazione tra associazioni e amministrazione.

«Un grazie di cuore allo Sporting per l’avvio delle pulizie nello stadio Raccis – commenta il sindaco Umberto Oppus –. L’importanza della collaborazione è fondamentale e per questo mi sembra doveroso ringraziare le nostre società sportive per il loro impegno». Un segnale positivo per la comunità di Mandas, dove lo sport continua a essere anche occasione di partecipazione e cura degli spazi condivisi.

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