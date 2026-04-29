Si è conclusa con la convalida dell’arresto e il patteggiamento di una pena di sette mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, l’udienza con rito direttissimo nei confronti di un disoccupato venticinquenne residente a Selargius, già noto alle Forze di Polizia, resosi responsabile di una pericolosa fuga notturna a bordo della sua auto, per giunta senza patente, lungo le strade dell’hinterland.

I fatti nella notte, quando i carabinieri, impegnati in un ordinario servizio di controllo sulle strade, hanno intercettato un’auto che procedeva a velocità sostenuta lungo la Strada Provinciale 8, in località Terr’e Teula nel territorio di Monserrato.

Nonostante l’ordine di fermarsi intimato dai militari, il conducente ha ignorato l’alt, accelerando ulteriormente nel tentativo di sottrarsi al controllo. La fuga è terminata nel comune di Selargius, dove il giovane si è fermato vicino alla propria abitazione ed è stato bloccato e posto in sicurezza dai militari.

Al termine degli accertamenti, al venticinquenne è stata contestata anche la violazione per guida senza patente in condizione di recidiva. Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e, dopo aver trascorso la notte ai domiciliari,si è presentato davanti all'Autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo, conclusosi con la condanna patteggiata a sette mesi e pena sospesa.

(Unioneonline/v.l.)

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