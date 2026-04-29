Per restituire arenili puliti già prima del ponte del Primo Maggio, ha preso il via nei giorni scorsi la pulizia delle spiagge del Poetto nel tratto quartese dall’Alta Marea fino a Margine Rosso.

I pulispiaggia da venerdì si sposteranno poi anche nel litorale da Margine Rosso fino a Geremeas: nelle calette sarà utilizzato un piccolo trattore in grado di passare nelle insenature. Anche se per ora c’è uno scoglio da superare: è la spiaggia sotto la ringhiera a Margine Rosso completamente ricoperta dalle alghe che qui, a differenza che altrove, non sono mai andate via dopo il ciclone Harry. E sembra difficile che allo stato attuale i mezzi possano entrare per rimestare la sabbia. Perché il compito dei pulispiaggia e proprio quello di rimestare la sabbia per eliminare anche eventuali tracce di vetro o siringhe che possano essere lasciate negli arenili dopo notti ad alto tasso alcolico.

La pulizia delle spiagge andrà avanti tutti i giorni, festivi compresi, fino a settembre.

Oltre ai pulispiaggia gli operatori procedono anche con la pulizia manuale .E da domani comincerà anche la sistemazione delle isole ecologiche sia al Poetto che nel litorale. Sono quelle dell’anno scorso con i bidoni in legno per la raccolta differenziata di plastica, vetro e carta, sormontate da una sorta di copertura a ombrellone, per garantire maggiore decoro. E contemporaneamente alla pulizia della spiaggia andrà avanti, nei tratti dove possibile per via della presenza dei cantieri, la pulizia della passeggiata con lo svuotamento dei cestini.

Nel litorale intanto, soprattutto nella zona di Sant'Andrea, le proteste si susseguono per la presenza di distese di canne che nei giorni del ciclone erano state riversate in mare e poi sulle spiagge, dal Rio Foxi.

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