Per la giornata di martedì 5 maggio le squadre di Abbanoa hanno in programma alcuni interventi di manutenzione lungo l’acquedotto Campidano. Nel dettaglio, i tecnici del Gestore interverranno sulla condotta adduttrice in località Sa Defenza e in località Su Margini nel territorio del Comune di Serdiana e in sulla rete in località Is Canadesu nel territorio dei Comuni di Assemini e Sestu.

Durante le operazioni si verificherà una riduzione dell’approvvigionamento idrico ai serbatoi dei Comuni Dolianova, Donori, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Serdiana, Soleminis, Ussana e Villasor. L’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte nei rispettivi serbatoi fino al loro esaurimento, dopo il quale potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni soprattutto nelle zone più alte degli abitati. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori di manutenzione.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

© Riproduzione riservata