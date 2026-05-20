Gianmarco e Filippo Tunis, fino a ieri rinchiusi nel carcere di Uta, sono stati separati. I due fratelli cagliaritani di 23 e 19 anni, arrestati assieme al quartese Daniel Campus (22 anni) con l’accusa di rapina e omicidio aggravato in concorso per la morte di Leonardo Mocci, ieri sono stati trasferiti in due diversi istituti di detenzione.

Nessuna spiegazione ufficiale. La comunicazione all’avvocato Riccardo Floris è arrivata durante una telefonata con i due giovani.

Tutti i dettagli nell’articolo di Francesco Pinna su L'Unione Sarda in edicola e sull'Unione Digital

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