Sinnai, open day per il rilascio della carta di identità elettronicaApertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18
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Sabato 23 maggio il Comune di Sinnai organizza, per i cittadini residenti, un Open Day per il rilascio della Carta d’Identità elettronica (CIE). Prevista una apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe nei seguenti orari dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Come è noto, dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale, né ai fini dell’espatrio. La sostituzione con la Carta d’identità elettronica può essere richiesta anche prima della scadenza indicata sul documento cartaceo e non è considerata rilascio di duplicato.