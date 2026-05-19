Due incidenti mandano in tilt la 131 Dir: tre feriti e lunghe codeSoccorsi in azione all’altezza del vecchio inceneritore. Sul posto diverse ambulanze e la Polizia stradale
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È di tre feriti il bilancio dei due incidenti avvenuti nella serata di martedì sulla 131 Dir in direzione Sestu, all'altezza del vecchio inceneritore, in territorio di Selargius.
Due distinti scontri fra auto, a poca distanza l’uno dall’altro, che hanno causato rallentamenti e lunghe code.
Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenute alcune ambulanze che hanno accompagnato i feriti in ospedale in codice giallo. Le tre persone coinvolte hanno riportato solo ferite superficiali.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale che ha effettuato i rilievi di legge per chiarire la dinamica.