Via alla disinfestazione dalle blatte lunedì a Sinnai. Lìintervento è previsto a partire dalle 8:30.

Interessate le vie Da Vinci e Santa Vittoria. L’intervento sarà realizzato dalla Pro Service.

La raccomandazione per i cittadini è di «attenersi, scrupolosamente, alle seguenti prescrizioni: dovranno essere allontanati, dalle adiacenze della strada, biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi, gli infissi dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa. È vietato il transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e per 30 minuti successivi. E’ vietato sostare veicoli in corrispondenza di tombini fognari e caditoie per le acque meteoriche».

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