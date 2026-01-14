Sarà inaugurata venerdì alle 11, nel parcheggio all'ingresso della pineta di Sinnai, una panchina rossa donata al Comune dalla ditta “Danco srl Conad e Pet Store", con sede nella zona industriale.

«In un contesto storico in cui gli episodi di violenza sulle donne - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - continuano a rappresentare una grave emergenza sociale. La Panchina rossa vuole essere un simbolo di memoria, rispetto e impegno contro ogni forma di violenza di genere».

Alla manifestazione saranno presenti la sindaca Barbara Pusceddu, la giunta e i consiglieri comunali. Invitata la cittadinanza.

Raffaele Serreli

