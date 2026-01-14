Sinnai, una panchina rossa nel parcheggio all’ingresso della pinetaVenerdì mattina la cerimonia d’inaugurazione
Sarà inaugurata venerdì alle 11, nel parcheggio all'ingresso della pineta di Sinnai, una panchina rossa donata al Comune dalla ditta “Danco srl Conad e Pet Store", con sede nella zona industriale.
«In un contesto storico in cui gli episodi di violenza sulle donne - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - continuano a rappresentare una grave emergenza sociale. La Panchina rossa vuole essere un simbolo di memoria, rispetto e impegno contro ogni forma di violenza di genere».
Alla manifestazione saranno presenti la sindaca Barbara Pusceddu, la giunta e i consiglieri comunali. Invitata la cittadinanza.
Raffaele Serreli