È una delle zone più belle, protette e incontaminate del territorio comunale di Sinnai, quella di "Santu Barzolu" tra macchia mediterranea e corsi d'acqua. Stasera al museo di via Colletta a Sinnai si terrà un incontro pubblico per la presentazione del regolamento per la fruizione della ZSC “Riu Santu Barzolu” e Integrazione del Piano di Protezione Civile Comune di Sinnai – Area di protezione civile ZSC “Riu Santu Barzolu”.

Sulla base degli esiti degli studi del quadro conoscitivo, i regolamenti provvederanno a disciplinare le attività di fruizione della ZSC.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini, alle associazioni, agricoltori, allevatori. La presentazione è a cura del Gruppo di Progetto e della stessa Amministrazione comunale di Sinnai.

