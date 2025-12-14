Sinnai: strade dissestate e disagi nei vicoli, interrogazione di Forza ItaliaLa sindaca Pusceddu: «Stiamo per intervenire»
Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Sinnai si è parlato anche delle strade cittadine dopo una interrogazione del capogruppo di Forza Italia Walter Zucca che ha denunciato «una situazione decisamente precaria creatasi in tutto l’abitato soprattutto con l’apertura di diversi cantieri per la messa in opera della fibra ottica».
La sindaca Barbara Pusceddu ha annunciato la disponibilità di nuovi fondi (100mila euro della Regione) esclusivamente per sistemare i vicoli e di 300mila euro del bilancio comunale per proseguire nei lavori di ripristino delle strade con la situazione decisamente critica, con gli asfalti danneggiati dai continui cantieri e con marciapiedi da rifare.