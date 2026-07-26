«Sinnai colpita al cuore» ha scritto la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, ringraziando tutte le persone coinvolte nelle operazioni di spegnimento e di assistenza soprattutto durante gli interventi di evacuazione durante l'incendio che ieri ha devastato una decina di ettari di alto bosco, sulla collina che, dal 25esimo chilometro, porta a San Gregorio, vecchio, splendido borgo ai piedi di 7 fratelli. «Desidero ringraziare di cuore i Vigili del Fuoco, la Stazione forestale di Campuomu e Sinnai, Forestas, le nostre forze di Polizia Locale, gli uffici comunali con i tecnici e operai, le straordinarie associazioni di volontariato e Protezione civile. Tra queste, i volontari delle nostre VAB e MASISE, impegnate anche oggi, come sabato, in delicate operazioni di bonifica e messa in sicurezza del sito. Ringrazio per il prezioso supporto anche Acqua Vitana, la Misericordia e numerosi cittadini che hanno collaborato in qualsiasi maniera a spegnere le fiamme».

In merito, si registra anche l'intervento della minoranza consiliare del Comune di Sinnai. «Purtroppo la devastazione - hanno detto i consiglieri Walter Zucca, Aldo Lobina e Roberto Lo i- ha colpito una zona talmente impervia da rendere l'intervento di spegnimento davvero impegnativo. La difficoltà nelle comunicazioni - come segnalato da operatori sul campo - delle comunicazioni, addirittura assenti in ampi tratti della zona, non coperti dalla rete cellulare, hanno fatto il resto, complicando in certi momenti l'intervento. A tutti gli operatori vanno tutti i nostri ringraziamenti per la loro opera a difesa del nostro territorio. La carenza, o peggio, in certi momenti la totale assenza delle telecomunicazioni del borgo e aree vicine, sono emerse anche in questa circostanza. Occorre investire in prevenzione. Anche migliorando -chiudono i consiglieri Lobina, Loi e Zucca - le comunicazioni telefoniche in una zona di straordinaria bellezza ambientale che, proprio per questo, ha necessità di essere maggiormente protetta».

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