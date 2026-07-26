Sinnai-San Gregorio, la sindaca: «Colpiti al cuore, grazie a chi ha spento le fiamme»La minoranza, intanto, sollecita una maggior copertura telefonica nella zona: «La rete cellulare a tratti assente ha complicato non poco l’intervento della macchina antincendio»
«Sinnai colpita al cuore» ha scritto la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, ringraziando tutte le persone coinvolte nelle operazioni di spegnimento e di assistenza soprattutto durante gli interventi di evacuazione durante l'incendio che ieri ha devastato una decina di ettari di alto bosco, sulla collina che, dal 25esimo chilometro, porta a San Gregorio, vecchio, splendido borgo ai piedi di 7 fratelli. «Desidero ringraziare di cuore i Vigili del Fuoco, la Stazione forestale di Campuomu e Sinnai, Forestas, le nostre forze di Polizia Locale, gli uffici comunali con i tecnici e operai, le straordinarie associazioni di volontariato e Protezione civile. Tra queste, i volontari delle nostre VAB e MASISE, impegnate anche oggi, come sabato, in delicate operazioni di bonifica e messa in sicurezza del sito. Ringrazio per il prezioso supporto anche Acqua Vitana, la Misericordia e numerosi cittadini che hanno collaborato in qualsiasi maniera a spegnere le fiamme».
In merito, si registra anche l'intervento della minoranza consiliare del Comune di Sinnai. «Purtroppo la devastazione - hanno detto i consiglieri Walter Zucca, Aldo Lobina e Roberto Lo i- ha colpito una zona talmente impervia da rendere l'intervento di spegnimento davvero impegnativo. La difficoltà nelle comunicazioni - come segnalato da operatori sul campo - delle comunicazioni, addirittura assenti in ampi tratti della zona, non coperti dalla rete cellulare, hanno fatto il resto, complicando in certi momenti l'intervento. A tutti gli operatori vanno tutti i nostri ringraziamenti per la loro opera a difesa del nostro territorio. La carenza, o peggio, in certi momenti la totale assenza delle telecomunicazioni del borgo e aree vicine, sono emerse anche in questa circostanza. Occorre investire in prevenzione. Anche migliorando -chiudono i consiglieri Lobina, Loi e Zucca - le comunicazioni telefoniche in una zona di straordinaria bellezza ambientale che, proprio per questo, ha necessità di essere maggiormente protetta».