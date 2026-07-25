Tanta gente nei banchi e in piedi. Tutti qui, nella chiesa parrocchiale della Madonna della Fiducia a Solanas, in preghiera per Michela Rubiu, la mamma 47enne ferita gravemente dal marito con un colpo di pistola alla testa.

Video di Piera Serusi

Solanas prega per lei che lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del Brotzu. «Vogliamo affidare Michela al Signore, sia fatta la sua volontà», dice don Diego Zanda nella sua omelia. Dopo la messa è partita la fiaccolata per le vie del paese.

© Riproduzione riservata