Solanas prega per Michela Rubiu, la messa e la fiaccolata: il paese spera nel miracoloLa donna lotta tra la vita e la morte al Brotzu, è stata ferita dal marito Alessandro Pintus con un colpo di pistola alla testa
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Tanta gente nei banchi e in piedi. Tutti qui, nella chiesa parrocchiale della Madonna della Fiducia a Solanas, in preghiera per Michela Rubiu, la mamma 47enne ferita gravemente dal marito con un colpo di pistola alla testa.
Solanas prega per lei che lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del Brotzu. «Vogliamo affidare Michela al Signore, sia fatta la sua volontà», dice don Diego Zanda nella sua omelia. Dopo la messa è partita la fiaccolata per le vie del paese.