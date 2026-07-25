Muravera e Costa Rei – ma anche tutte le altre spiagge - più vicine con un bus navetta operativo sino al 10 settembre. L’iniziativa, così come negli anni precedenti, è dell’amministrazione comunale di Muravera. Due le linee previste, una diurna e una notturna.

Il servizio rispecchia quello della scorsa stagione, e cioè la navetta farà tappa nelle spiagge di San Giovanni, Is Perdigonis, Torre Salinas, Colostrai, Costa Rei (e viceversa). La prima corsa della linea diurna è in programma per le ore 8, l’ultima alle 22. La notturna sarà invece attiva nei fine settimana e in occasione di eventi particolari nella fascia oraria compresa fra le 22 e l’1.30 del mattino.

Circa 46mila euro la somma che il Comune di Muravera ha messo a disposizione per l’attivazione del servizio. Un euro il costo del biglietto sino a San Giovanni, un euro e 50 sino a Colostrai. Quattro euro a tratta infine, per Costa Rei. Il biglietto è acquistabile a bordo. «Il prossimo anno – ha detto la sindaca di Muravera Francesca Mattana - con più tempo a disposizione, lavoreremo per migliorare il servizio e per estenderlo anche alla località di Feraxi». Rispetto allo scorso anno c’è l’aggiunta, fra le altre, di una fermata a San Giovanni nella tratta notturna del weekend per poter rientrare, appunto, a Muravera.

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