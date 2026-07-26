La Trexenta si prepara a vivere una delle ricorrenze più attese dell’estate. Dal 31 luglio al 6 agosto Senorbì sarà animata dai solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antioco e Santa Mariedda, organizzati dal Comitato della Classe 1976 (il presidente è Raniero Nossardi) e dalla Parrocchia di Santa Barbara in collaborazione con il Comune e la Pro Loco. Un programma di sette giornate che unirà fede, tradizioni popolari, musica e spettacoli per tutte le età. Tra gli appuntamenti più attesi spicca il dj set di Emis Killa, protagonista della serata di sabato 1 agosto in piazza, ma il calendario propone anche momenti legati alla cultura sarda, al teatro di strada e alla devozione religiosa.

L’apertura è fissata per venerdì 31 luglio alle 19 con la celebrazione della Santa Messa presieduta da don Giancarlo Dessì, accompagnata dal Coro Garden Of Eden Choir. Seguirà la processione per le vie del paese con la partecipazione di gruppi folk, suonatori tradizionali, cavalieri e dame medievali. La serata proseguirà con la gara poetica a s’arrepentina e, alle 22, con il concerto dei Dilliriana. Sabato 1 agosto sarà una delle giornate clou della festa. Dopo la Messa solenne delle 10.30, celebrata da don Marco Marcis con il Coro polifonico Santa Barbara diretto dalla maestra Sara Balistreri, la piazza ospiterà alle 22 uno spettacolo pirotecnico musicale curato dalle ditte Pianu M. Bonaria e Stelle Artificiali di Franco Pirastu. A seguire spazio alla musica con dj Loriga e, dalle 23, il dj set di Emis Killa, atteso protagonista del cartellone.

La musica continuerà domenica 2 agosto con le sonorità urban e reggaeton di Los Reyes del Perreo feat. Ricky Jo, mentre lunedì 3 agosto sarà dedicato agli appassionati della musica italiana con la tribute band dei Negramaro. Martedì 4 agosto la festa cambierà volto con il teatro urbano e il circo contemporaneo. Dopo la Messa delle 19 e la processione verso la chiesetta campestre di Santa Mariedda, alle 20.15 prenderà il via “Senorbì Busk”, una serata dedicata agli spettacoli di strada. Sul palco si alterneranno artisti internazionali come Agro the Clown, con “Car Wash” e “Improlocura”, The Family Dem Show, Mr. Dyvinetz con le sue acrobazie e il coinvolgente Mr. Bang Show. Mercoledì 5 agosto sarà invece una giornata particolarmente sentita sul piano religioso. Alle 10 nella chiesa di Santa Mariedda sarà celebrata la Messa solenne da don Massimo Vaquer, mentre alle 19 è prevista la celebrazione serale con don Giancarlo Dessì e la successiva processione. La serata sarà affidata al ritmo della dance con “Passione a 90”, appuntamento offerto dal Comitato Leva 1975. Il gran finale, giovedì 6 agosto, sarà dedicato soprattutto alle famiglie. Dalle 20 spazio al truccabimbi curato dall’associazione “Insieme per Elena”, seguito dalle repliche degli spettacoli di Mr. Bang e Agro the Clown. La serata proseguirà con l’estrazione dei biglietti della lotteria e le esibizioni di Mister David, fino al finale a sorpresa dopo la mezzanotte.

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