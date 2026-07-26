Attimi di paura questa mattina a Quartu in viale Marconi dove tre auto si sono scontrate davanti all'attraversamento pedonale rialzato in prossimità della clinica e proprio mentre un ragazzo attraversava la strada.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia locale intervenuta sul posto. Da una prima ricostruzione parrebbe che il conducente di un'utilitaria si sia fermato sulle strisce per fare attraversare il pedone e che l'auto che seguiva dietro l'abbia urtato. A sua volta è stata urtata una terza auto che forse si sarebbe spostata per evitare il pedone ma tutto è in fase di accertamento. Necessario anche l'intervento della ditta Sicurezza e Ambiente per rimuovere i detriti dalla strada.

Per fortuna non ci sono stati feriti. Resta però il problema che attraversare la strada in viale Marconi è un rischio enorme in attesa di un intervento di messa in sicurezza atteso da anni e di cui ancora non c'è traccia. L’ultimo atto dell’iter per il via all’intervento in viale Marconi è l’ok del Comune a una variante presentata dalla Città Metropolitana che deve dare il via ai lavori. Doveva essere l’ultimo atto prima dell’intervento ma ancora non c’è traccia degli operai. Oltre alla rotatoria all’altezza di via Maiorana il progetto prevede la realizzazione di marciapiedi, aree verdi e piste ciclabili. Saranno rifatti anche i sottoservizi, in modo da evitare allagamenti all’altezza del Carrefour.

Via Fermi diventerà a senso unico in entrata da viale Marconi verso via Segrè, per questo sarà eliminato il semaforo. E anche i pedoni oggi costretti a transitare con enormi rischi, potranno percorrere la strada più tranquilli. Ci sarà infatti il marciapiede che non sarà come quello attuale a ridosso della corsia, ma sarà lontano dalla carreggiata, separato dall’area verde che costeggerà anche la pista ciclabile. Spazio poi agli attraversamenti pedonali rialzati.

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