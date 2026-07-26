Dopo dieci anni, si è riusciti a raggiungere il grande  obiettivo di acquistare il tanto desiderato nuovo mezzo adatto al trasporto  dei disabili, modello Citroen Berlingo. 

Un grande giorno, dunque, per la Confraternita della Misericordia di Settimo. Grazie anche alla caparbietà della Governatrice Lorena Pitzalis e di tutti i confratelli e consorelle, ma anche grazie al contributo di tanti cittadini e delle attività produttive.

Il nuovo mezzo è dotato di pedana per il trasporto di utenti disabili. Così, la Misericordia di Settimo potrà ulteriormente  migliorare la qualità del supporto del volontariato a tutta la comunità. 


 

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