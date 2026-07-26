Settimo San Pietro, un nuovo mezzo per il trasporto dei disabili acquistato dalla Confraternita della misericordiaL’importante obiettivo è stato raggiunto dopo dieci anni
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Dopo dieci anni, si è riusciti a raggiungere il grande obiettivo di acquistare il tanto desiderato nuovo mezzo adatto al trasporto dei disabili, modello Citroen Berlingo.
Un grande giorno, dunque, per la Confraternita della Misericordia di Settimo. Grazie anche alla caparbietà della Governatrice Lorena Pitzalis e di tutti i confratelli e consorelle, ma anche grazie al contributo di tanti cittadini e delle attività produttive.
Il nuovo mezzo è dotato di pedana per il trasporto di utenti disabili. Così, la Misericordia di Settimo potrà ulteriormente migliorare la qualità del supporto del volontariato a tutta la comunità.