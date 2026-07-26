Un uomo è stato sorpreso ieri sera mentre appiccava un incendio all’interno di un terreno privato nelle campagne di Muravera. In una zona già in passato colpita da diversi roghi, dunque molto sensibile.

I carabinieri lo hanno colto in flagranza durante un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato anche i comuni di Castiadas e Villasimius.

L’intervento dei militari della Compagnia di San Vito ha consentito di bloccare sul nascere l’azione dell’uomo, evitando che appiccasse l’incendio. Per lui, un 77enne pensionato residente a Cagliari, è scattata una sanzione di 10mila euro per violazione della normativa in materia di incendi boschivi.

I controlli, estesi a locali pubblici e auto, hanno portato multe per un totale di oltre 6mila euro, con il sequestro di un veicolo. In particolare, 6 sanzioni per un totale di 600 euro sono state contestate per il mancato rispetto della nuova normativa sui monopattini elettrici, che prevede l’obbligo di copertura assicurativa.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata