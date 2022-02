E’ stata ritrovata in buone condizioni di salute da una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna l’escursionista dispersa dal primo pomeriggio di oggi nel complesso Forestale dei Sette Fratelli in località Maidopis, sui monti di Sinnai.

Sono andate avanti senza sosta dal pomeriggio di oggi le ricerche di G.P., 50 anni di Quartu: buona conoscitrice dei luoghi, si è recata nel complesso forestale dei Sette Fratelli perdendo l’orientamento.

Ha condiviso la posizione con il compagno che non riuscendo a rintracciarla nemmeno sul posto, ha allertato la Centrale Operativa del Soccorso Alpino.

Dalle 16 sono partite le ricerche: sul posto erano presenti circa 22 tecnici delle stazioni di Cagliari, Iglesias, Medio Campidano che, insieme ad una Unità Cinofila di Superficie e una unità UAS munita di Drone equipaggiato di camera termica, hanno perlustrato tutti i sentieri e l’area boscata di Maidopis, coordinati dal Centro di Coordinamento Mobile.

Avviata anche la procedura per attivare l’elicottero in assetto SAR – Search And Rescue di Decimomannu (CA) dell’Aeronautica Militare, tramite il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, pronto per sorvolare l’area, ma fortunatamente è arrivata la comunicazione dalla squadra che l’ha ritrovata.

Alle operazioni ha partecipato anche il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Stazione Forestale di Campu Omu.

