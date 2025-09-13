Sono ripresi, dopo lo stop estivo, i lavori per il recupero del cinema Roma, di proprietà del Comune di Sinnai.

La riqualificazione della struttura è iniziata a inizio anno con la bonifica dall'amianto e con la rimozione del tetto: sono rimasti in pratica solo i muri portanti, già sistemata con la messa in opera anche degli infissi. Gli stessi muri portanti non sono stati ritenuti in grado di sopportare il peso del nuovo tetto che invece si reggerà su pilastri e travi in acciaio.

Nei giorni scorsi è iniziata proprio la messa in opera di questi pilastri. Un intervento che verrà completato in pochi giorni.

Il progetto prevede la creazione di un’area espositiva, con spazi per ospitare manifestazioni, attività formative e attività creative. Prevista anche la veranda e la sala bar. In futuro l’ex Cinema, ospiterà anche la biblioteca, oggi ospitata in locali inadeguati nel vecchio Municipio.

