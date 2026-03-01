I carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno arrestato un 58enne disoccupato, originario della provincia di Oristano e residente nella frazione di Solanas.

L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cagliari. Il provvedimento è scaturito a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare, misura alla quale il soggetto era già sottoposto. La posizione dell'uomo si era aggravata in modo decisivo lo scorso 25 febbraio quando, nel corso di un controllo, era stato sorpreso dai militari all'interno di un bar situato lungo la Nuova Strada Statale 125.

L’evasione ha indotto l'Autorità Giudiziaria a revocare il beneficio della detenzione in casa, disponendo l'immediato trasferimento in una struttura carceraria.

Il 58enne deve espiare una pena residua di due anni di reclusione per i reati di furto in abitazione, minaccia, danneggiamento e percosse, condotte commesse in un centro dell’oristanese tra il 2017 e il 2018. Al termine delle formalità di rito condotte dalla Stazione di Maracalagonis, l'arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta per la prosecuzione della pena.

