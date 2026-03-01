Ricettazione e guida in stato di ebbrezza. Sono i reati in calce alla denuncia rimediata da un 37enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, fermato in auto alle prime luci dell’alba di domenica dai Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Dolinaova e dai militari della stazione di Sant’Andrea Frius.

Gli uomini dell’Arma hanno deciso di procedere ad accertamenti dopo che un collega brigadiere, che stava rientrando a casa a fine turno, ha notato nel centro di Dolianova una Lancia Ypsilon che procedeva in maniera sospetta.

Il militare, insospettito, ha allertato i colleghi, che giunti sul posto hanno bloccato la macchina e chiesto i documenti al conducente. Risultato: la vettura è risultata rubata poco prima a Sant’Andrea Frius. Non solo: il 37enne era in evidente stato di alterazione da alcol, ma si è opposto all’effettuazione del test etilometrico. Inevitabile per lui la doppia denuncia all’autorità giudiziaria.

(Unioneonline)

