L’incidente
01 marzo 2026 alle 11:33aggiornato il 01 marzo 2026 alle 11:37
Auto contro scooter ad Assemini: una persona in ospedaleSul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine
Incidente questa mattina ad Assemini. Coinvolti uno scooter e un’auto, con l’autista della “due ruote” portato al pronto soccorso.
I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.
Sul posto anche le forze dell'ordine per quanto di loro competenza.
(Unioneonline)
