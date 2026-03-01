Incidente questa mattina ad Assemini. Coinvolti uno scooter e un’auto, con l’autista della “due ruote” portato al pronto soccorso. 

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Sul posto anche le forze dell'ordine per quanto di loro competenza.

(Unioneonline)

