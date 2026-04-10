A fine gennaio una devastante mareggiata aveva divorato la bellissima spiaggia di Genn'e Mari, a Torre delle Stelle.

In due mesi la natura ha fatto il miracolo con un ripascimento che ha riportato la sabbia al suo posto. La spiaggia, più bella che mai, è pronta ad ospitare i primi villeggianti, arrivati peraltro già a Pasquetta, restando piacevolmente sorpresi.

A fine gennaio la spiaggia era stata ridotta ad una grande distesa di sassi.

Un po’ come accaduto a Punta Molentis, in territorio di Villasimius, con la spiaggia rinata. Ricoperta di verde anche l'area antistante incenerita dal grosso incendio di agosto. Altro fenomeno questa volta favorito dalle abbondanti piogge invernali.

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