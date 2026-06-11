I lavori sulla 195 mandano il traffico in tilt: disagi e pericoli per gli automobilistiCaos e rallentamenti anche lungo le vie alternative: in direzione Pula auto a passo d’uomo
Alle 8 del mattino una lunga colonna di auto sulla striscia di asfalto che costeggia le Saline Contivecchi, la viabilità alternativa verso Pula per i lavori lungo un tratto della 195 per far fronte ai danni provocati dal ciclone Harry. Si procede a passo d’uomo. Tempi di percorrenza molto lunghi (sino a mezz'ora per lasciare la via accanto alle saline) che alimentano il malcontento degli automobilisti che devono raggiungere i posti di lavoro.
Per di più, nel tratto successivo, la strada che attraversa la zona industriale di Macchiareddu, non mancano i pericoli per gli incroci a raso e la presenza di mezzi pesanti. Gli automobilisti, dopo aver osservato le lancette dell’orologio, non nascondono il malcontento espresso anche sui social.
Riflettori puntati in particolare sulla strada alternativa che costeggia le Saline Contivecchi, molto stretta: «Mi auguro non si verifichi un incidente, non c’è lo spazio per il passaggio di un’ambulanza», commenta amaramente un cittadino.
Intanto, hanno avuto inizio i lavori con lo schieramento dei mezzi che saranno utilizzati per l’intervento. Avvio graduale. «Il cantiere - dichiara un automobilista - avrebbe bisogno di una brusca accelerata per mettere fine nel più breve tempo possibile ai disagi di oggi».