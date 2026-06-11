Vasto incendio sui terreni lungo la strada statale 387, fra lo svincolo per Settimo e Selargius.

Il vento ha reso complesso l'intervento dei vigili del fuoco, dei forestali e dei volontari. In fumo soprattutto stoppie. 

Il Corpo Forestale è intervenuto  con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto e Pula.

Sul posto il coordinamento  delle operazioni di spegnimento era del Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) del Gauf di Cagliari.

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