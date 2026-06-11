l’incendio
11 giugno 2026 alle 12:37aggiornato il 11 giugno 2026 alle 13:11
Fumo e fiamme lungo la 387 tra Settimo e Selargius: due elicotteri per domare il fuocoIl vento rende difficile le operazioni di spegnimento
Vasto incendio sui terreni lungo la strada statale 387, fra lo svincolo per Settimo e Selargius.
Il vento ha reso complesso l'intervento dei vigili del fuoco, dei forestali e dei volontari. In fumo soprattutto stoppie.
Il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto e Pula.
Sul posto il coordinamento delle operazioni di spegnimento era del Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) del Gauf di Cagliari.
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