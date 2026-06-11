Droga sequestrata a Monastir e contanti (50mila euro) scoperti a San Gavino.

È il risultato di un’operazione della squadra Mobile di Cagliari condotta dai Falchi della squadra Mobile della questura di Cagliari, attivata da una serie di segnalazioni su movimenti sospetti nei comuni di Monastir, Ussana, San Gavino e Sanluri.

Dopo una prima attività di osservazione gli agenti sono intervenuti a Monastir nel momento in cui un giovane incensurato stava cedendo una dose a un acquirente proveniente da Ussana. La successiva perquisizione ha consentito di trovare circa 16 grammi di cocaina, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, 900 euro in contanti (somma ritenuta provento di spaccio), oltre a una fedele riproduzione di una pistola, munita di cartuccia a salve. Il pusher è stato arrestato.

A San Gavino invece è stata effettuata una perquisizione nei confronti di un soggetto già segnalato per traffici di droga. I Falchi, con il supporto delle unità cinofile, hanno trovato 50.000 euro in contanti in una confezione sottovuoto, oltre a materiale usato per il taglio degli stupefacenti. Anche in questo caso è scattata la denuncia.

(Unioneonline/E.Fr.)

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