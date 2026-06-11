Dal 9 al 25 luglio le suggestive rovine dell’antica città di Nora ospiteranno la 44ª edizione del Festival “La Notte dei Poeti”, organizzato dal CeDAC Sardegna. Nove serate all’aperto, dieci appuntamenti tra teatro, musica, danza e letteratura, con alcuni dei nomi più importanti della scena italiana e internazionale.

Il festival, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate isolana, proporrà un viaggio tra storie, emozioni e linguaggi artistici differenti, nello scenario unico dell’area archeologica di Pula. In cartellone spettacoli, reading, concerti, performance site specific e stand-up comedy, con protagonisti Ambra Angiolini, Lina Sastri, Elena Arvigo, Stefano Fresi, Jacopo Fo, Elena Ledda e il musicista statunitense Kevin “Sonny” Gullage.

L’inaugurazione, il 9 luglio, sarà affidata ad Ambra Angiolini che, al debutto come regista, porterà in scena “La misteriosa scomparsa di W” di Stefano Benni, un monologo ironico e visionario dedicato alla ricerca dell’identità. Il giorno successivo Elena Arvigo interpreterà “Anna della pioggia”, tratto dall’omonima raccolta di racconti di Michela Murgia, in un intenso ritratto femminile che affronta temi come la solitudine e la ricerca di sé.

L’11 luglio spazio alla sperimentazione con un doppio appuntamento: la danza contemporanea di “Room With View – Outdoor”, firmata da Laura Beschi e Alessio Scandale, e “Aéras N.2” del compositore Gabriele Marangoni, installazione sonora che trasforma la seta in strumento musicale.

Il 16 luglio il festival si aprirà alle sonorità del Mediterraneo con “Bent’e Mari”, progetto che unisce la voce di Elena Ledda e la chitarra del compositore brasiliano Roberto Taufic in un dialogo musicale tra Sardegna, Nord Africa e Sud America. Il giorno seguente Stefano Fresi renderà omaggio a Fabrizio De André con “Dell’amore, della guerra e degli ultimi”, spettacolo che intreccia musica e narrazione attraverso alcune delle pagine più celebri del cantautore genovese.

Il 18 luglio sarà la volta di Jacopo Fo con “Il Re dei Ciarlatani”, omaggio al padre Dario Fo nel centenario della nascita. Tra racconti e canzoni, lo spettacolo ripercorrerà l’universo creativo del Premio Nobel per la Letteratura.

Dopo una breve pausa, il festival riprenderà il 23 luglio con il concerto blues di Kevin “Sonny” Gullage, giovane talento di New Orleans considerato una delle voci emergenti della scena americana. Il 24 luglio Lina Sastri sarà protagonista di “Maria Maddalena o della salvezza”, tratto da “Fuochi” di Marguerite Yourcenar, un intenso monologo dedicato alla figura di Maria di Magdala.

Gran finale il 25 luglio con “Iliade Open Mic” del collettivo Il Terzo Segreto di Satira, originale rilettura del poema omerico in chiave contemporanea e ironica, dove Achille, Ulisse, Elena e Paride raccontano la guerra di Troia come protagonisti di uno spettacolo di stand-up comedy.

Tra il tramonto sul mare e il fascino delle antiche pietre di Nora, “La Notte dei Poeti” conferma così la propria vocazione a coniugare cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio archeologico, trasformando ancora una volta uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna in un grande palcoscenico sotto le stelle.

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