È entrato in funzione ad Assemini l’impianto fotovoltaico realizzato all’interno del birrificio Ichnusa e che permette all’azienda di lavorare in autosufficienza e sostenibilità.

Installati oltre 15.000 pannelli fotovoltaici che produrranno circa 15 GWh ogni anno, in un progetto nato dalla collaborazione tra Engie Italia e Heineken Italia sulla base di un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di 15 anni.

Il progetto di Assemini si distingue come uno dei principali esempi di produzione rinnovabile on-site collegata direttamente a un impianto produttivo, dove l’integrazione tra produzione e consumo rappresenta una leva concreta per ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza energetica.

«Nel birrificio Ichnusa di Assemini abbiamo inaugurato, insieme a ENGIE, uno dei più grandi impianti fotovoltaici realizzati in Italia all’interno di un sito produttivo: un progetto che ci permette di produrre energia pulita localmente, coprendo il 100% del nostro fabbisogno diurno», ha aggiunto Alexander Koch, Amministratore Delegato di Heineken Italia. «Il sole della Sardegna accompagna da sempre i momenti in cui si beve una Ichnusa. E da oggi, questo sole accompagna anche il modo in cui la produciamo».

(Unioneonline)

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